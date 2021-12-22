В ГИБДД рассказали, из-за чего произошла авария на Ворошиловском в Ростове

В ДТП транс никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Утренняя авария на Ворошиловском в Ростове произошла после того, как один из водителей не справился с управлением. Так объяснили столкновение легковушки, кроссовера и автобуса 22 декабря в отделе пропаганды УГИБДД.

- Сегодня в 7.05 поступило сообщение об аварии. Предварительно, 22-летний молодой человек, который был за рулем Kia Rio, не справился с управлением. Из-за этого иномарка врезалась в попутную Toyota RAV4. От удара вторую машину отбросило на барьерное ограждение, после этого она врезалось в автобус «МАЗ», который следовал по маршруту № 65а, - пояснили в ведомстве.

В автоинспекции также добавили, что в момент аварии в автобусе все же находились 2 пассажира. Ранее говорили, что салон был пуст. Однако при этом выяснилось, что пострадавших в итоге не было. До этого сообщали о девушке, с которой на месте ЧП работала скорая помощь.

- В результате ДТП транспорт получил механические повреждения, никто из людей не пострадал. Полиция еще уточняет ситуацию, - резюмировали в УГИБДД.

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