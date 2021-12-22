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Общество22 декабря 2021 12:10

Депутат Магомед Дарсигов установил новую спортивную площадку в Ростове-на-Дону

О ней просили избиратели
КРУГЛОВА Оксана
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Фото: Оксана Круглова

Фото: Оксана Круглова

Жильцы многоэтажек на проспекте Космонавтов нуждались в новой спортивной площадке. С этой просьбой граждане обратились к депутату городской Думы Ростова-на-Дону Магомеду Дарсигову. Обращение было взято в работу. При этом депутат лично пообещал, что выполнит этот наказ избирателей.

Перед тем, как приступить к строительству объекта, Магомед Дарсигов провел выездную встречу с директором МБУ "ЦФКС" Иваном Ногаевым и с активистами. Совместно они разработали проект технического задания, спланировали смету строительства.

Фото: Оксана Круглова

Фото: Оксана Круглова

И вот получен результат совместной работы – новая, оснащенная современным оборудованием и покрытием площадка сегодня радует жителей Ворошиловского района.

- Хочу выразить слова благодарности Главе Администрации города Алексею Валентиновичу Логвиненко за оперативное реагирование на просьбы жителей и депутатские наказы, а также начальнику Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Денису Брославскому за сплоченную работу! Вместе мы сделаем наш город еще лучше и краше, - прокомментировал Магомед Дарсигов.