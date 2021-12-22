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Общество22 декабря 2021 12:46

В Таганроге с 22 по 29 декабря приостановили движение трамваев № 3

Это сделали из-за ремонтных работ
Ангелина СКИБА
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Движение приостановлено до 29 декабря

Движение приостановлено до 29 декабря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге с сегодняшнего дня, то есть с 22 декабря, на несколько дней приостановили движение трамваев № 3. Они не будут курсировать до 29 числа. Информацию об этом опубликовали на сайте местной администрации.

- Движение составов приостановлено с 22 по 29 декабря с 21 до 6 часов, - говорится в сообщении.

Решение приняли из-за работ по демонтажу крупноразмерных плит, добавили власти.

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