В Таганроге с 22 по 29 декабря приостановили движение трамваев № 3

Движение приостановлено до 29 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге с сегодняшнего дня, то есть с 22 декабря, на несколько дней приостановили движение трамваев № 3. Они не будут курсировать до 29 числа. Информацию об этом опубликовали на сайте местной администрации.

- Движение составов приостановлено с 22 по 29 декабря с 21 до 6 часов, - говорится в сообщении.

Решение приняли из-за работ по демонтажу крупноразмерных плит, добавили власти.

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