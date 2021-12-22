Спасатели предупредили жителей Калмыкии о резком ухудшении погоды

Жителей Калмыкии ждут лютые морозы
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Калмыкии предупредили о приближении непогоды. Погода начнет ухудшаться уже с 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия.
Синоптики региона рассказали, что в ближайшие дни столбики термометров опустятся до отметок в -5…-10 градусов. Ветер будет дуть с западной стороны, его порывы временами будут достигать 15-20 метров в секунду. Местами ожидается выпадение снега в совокупности с метелью и заметным ухудшением видимости на дорогах.
- 23-24 декабря ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до -10...-15 градусов, - говорится в тексте сообщения.
Местных жителей попросили быть крайне внимательными и осторожными.
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