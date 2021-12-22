Росгвардейцы Калмыкии по горячим следам отыскали пропавшего ребенка

В Калмыкии росгвардейцы оперативно разыскали пропавшую школьницу Фото: предоставлено пресс-службой регионального управления Росгвардии.

В Республике Калмыкия сотрудники Росгвардии оперативно разыскали пропавшую школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вчерашним вечером 13-летняя местная жительница вышла из дома в одном из элистинских микрорайонов и скрылась в неизвестном напавлении. Не заставшие девочку дома родители обратились за помощью к правоохранителям, были разосланы ориентировки, одну из которых и получил патрулирующий экипаж вневедомственной охраны. Сотрудники заметили похожую по описанию девочку рядом с парком «Дружба». Школьница прогуливалась вблизи оживленной проезжей части.

- Сотрудники Росгвардии остановили школьницу и, расспросив ее, убедились, что не ошиблись. Стражи правопорядка доставили несовершеннолетнюю в дежурную часть УМВД по г. Элиста, где ее передали родственникам, - говорится в тексте сообщения.

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