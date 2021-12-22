103 нелегальных ларька с контрафактными сигаретами снесли в Ростове

С начала года выписали свыше 360 протоколов. Фото: сайт администрации Ростова.

С начала 2021 года в Ростове демонтировали 103 незаконных ларька, в которых промышляли табачной продукцией. Также выписали свыше 360 протоколов. Об этом сообщил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- С начала 2021 года демонтировали 103 НТО: 76 - в рамках муниципальных контрактов, еще 27 объектов убрали сами собственники после штрафов. Изъяли 5286 контрафактных пачек, - рассказал Константин Тихонов.

По словам чиновника, с поддельными сигаретами и другими табачными товарами борются с помощью рейдов. Их проводят ежедневно. Участвуют не только представители администрации, но и сотрудники полиции и прокуратуры.

- Также работает телефон «горячей линии», по которому граждане могут обратиться при подозрениях в низком качестве продукции, - добавил Константин Тихонов.

АЛЛО!

Телефон горячей линии - 8 (863) 240-91-69.

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