Погода в Ростове-на-Дону на 23 декабря 2021: похолодание и сильный ветер

Серьезных осадков в Ростове не ожидается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 23 декабря 2021 — публикуем прогноз на четверг. Синоптики ожидают похолодает в донской столице.

Ночью столбик термометра в Ростове может упасть до -13 — - 15 градусов. Днем температура составит -8 — -10 градусов. Серьезных осадков не ожидается. Ночью и утром изморозь, на дорогах — гололедица. Ночью порывы ветра могут достигать 12 — 14 метров в секунду. Днем скорость ветра, в среднем, будет составлять 5— 10 метров в секунду.

В Ростовской области местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах — изморозь. Ночью температура составит -13 — 18 градусов, при прояснениях — до -24, в крайних северных районах — до -28. Днем прогнозируется -5 — -10 градусов.