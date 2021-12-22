Плата за коммунальные услуги в донском регионе может возрасти только во втором полугодии 2022 года

Рост цен на ЖКУ дончан ожидает во втором полугодии 2022 года Фото: Правительство РО

В донском регионе не ожидается роста цен на жилищно-коммунальные услуги в первой половине года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Распоряжением губернатора Василия Голубева утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2022 год, - говорится в тексте сообщения.

Согласно тексту документа, индексация платежей на первую половину 2022 года во всех муниципалитетах составит 0%. Также стоит отметить, что возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги каждый год предусматривается областным бюджетом.

Но также по действующему законодательству, стоимость ЖКУ может измениться за год всего один раз. Вероятнее всего, рост цен может произойти с 1 июля 2022 года. Установлением цен на коммунальные ресурсы будет заниматься региональная служба по тарифам.

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