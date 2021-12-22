В Ростовской области за 11 месяцев количество ДТП снизилось на 7,8%

В Ростовской области за год снизилось количество ДТП Фото: Правительство РО

За истекшие 11 месяцев 2021 года количество ДТП в регионе снизилось на 7,8%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Так, с января по ноябрь включительно зарегистрировали более двух тысяч аварий. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения отметили, что в 2021 году стало на 0,5% меньше погибших и на 9,4% уменьшилось количество раненых при ДТП. Но стоит отметить, что целевые показатели нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» также снизились, но теперь возрос показатель тяжести последствий.

В регионе будет проведена работа по выявлению самых аварийных участков. В этих местах установят электрическое освещение и тросовые ограждения по оси проезжей части.

- Обеспечение безопасности дорожного движения является главной задачей для всех категорий его участников. Необходимо принять исчерпывающие меры по сокращению аварийности на территории Ростовской области, и прежде всего – с участием детей, – отметил министр транспорта Владимир Окунев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выезде из Ростова столкнулись две легковушки и автобус, есть пострадавшая.

Сейчас детали произошедшего уточняют автоинспекторы.