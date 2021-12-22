Реконструкцию и строительство приютов для животных обсудили в Ростовской области

Отловом занимаются 30 подрядных организаций Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области депутаты Заксобрания подняли тему ответственного обращения с животными, в том числе речь шла о необходимости создания новых приютов. Важность этого вопроса подчеркнул вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко.

- Сейчас тема ответственного обращения с животными, благодаря поправкам в Конституцию, вышла на уровень задач государственного масштаба. В конце 2018 года принят и уже вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Но по-настоящему он до сих пор не заработал, о чем наглядно свидетельствует перечень поручений, которые президент России сформулировал в мае 2021 года, - сказал Вячеслав Василенко.

Участники обсуждения отметили, что одна из актуальных проблем в вопросе содержания бродячих собак и кошек - несоответствие приютов требованиям федерального закона. Дело в том, что их создавали еще до новых поправок, и поэтому много не учитывали.

Теперь, чтобы изменить ситуацию, на реконструкцию потребуются внушительные суммы. При этом власти уже рассматривают вопрос строительства новых мест для животных за счет средств областного бюджета.

Сейчас в регионе работают 20 пунктов временного содержания и 3 частных приюта. Отловом занимаются 30 подрядных организаций.

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