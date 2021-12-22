В Ростове на борьбу со снегом и гололедом вывели 157 спецмашин и 600 уборщиков

е стоит оставлять машины на проезжей части, это мешает коммунальной технике. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове в борьбе со снегом и гололедом задействовали сотни человек. Коммунальщики обработали улицы специальными веществами, чтобы прохожие не падали на скользких дорогах и аллеях. О том, как встретили настоящую зиму в ночь с 21 на 22 декабря, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- С 21 на 22 декабря задействовали 157 единиц техники, более 600 уборщиков территории, израсходовали свыше тысячи тонн противогололедных материалов. Работа продолжается и сейчас. Тротуары очищают от снега. Обрабатывают особо опасные участки: мостовые сооружения, путепроводы, спуски и подъемы, - сообщил Алексей Логвиненко.

В администрации также попросили жителей и гостей города быть максимально осторожными в непогоду. Переходить дорогу следует исключительно по пешеходным переходам. Водители не должны забывать о правила дорожного движения, не превышать скорость. Не стоит оставлять машины на проезжей части, это мешает коммунальной технике, а также может спровоцировать аварийную ситуацию.

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