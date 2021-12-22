Капремонт в районе низового водохранилища на реке Темерник обойдется в 24 миллиона рублей

В Ростове сделают капитальный ремонт на низовом водохранилище реки Темерник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом гидротехнического сооружения № 33 на низовом водохранилище на реке Темерник. На эти нужды планируется выделить более 24 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен городским управлением благоустройства и лесного хозяйства. Все желающие могут подать заявки на участие до 30 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет провести капитальный ремонт Гидротехнического сооружения № 33 низового водохранилища на реке Темерник в соответствии с разработанным проектом.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Работы необходимо выполнить до 21 апреля предстоящего года.

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Деньги будут выделены из городского бюджета.