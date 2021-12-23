В Ростове определили подрядчика для содержания и эксплуатации ливневок

В Ростове определили подрядчика, который займется содержанием ливневок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове был определен подрядчик, который займется содержанием и эксплуатацией ливневок. На проведение всех видов работ было выделено 40 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Победителем его стала "Аварийно-диспетчерская служба №1". Подрядчику предстоит заняться промывкой, телеинспекцией и ремонтом сетей ливневой канализации по городу.

Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Работы выполняются в соответствии с наряд-заданием заказчика в круглосуточном режиме (включая выходные и праздничные дни) в сроки, установленные наряд-заданием в период со дня заключения контракта по 16 декабря 2022 года.

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Деньги выделят из городского бюджета.