Ростов смог остаться в десятке российских городов по качеству управления по итогам 2021 года

Ростов стал одним из лучших городов по качеству управления в 2021 году Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Донская столица смогла остаться в десятке рейтинга лучших российских городов по качеству управления. Данные были опубликованы Агентством политических и экономических коммуникаций после проведения ежегодного исследования.

В рейтинг попали 92 города. Специалисты оценили каждый из них по политико-управленческому и социально-экономическому критериям. Эксперты считают, что донской столице удалось улучшить свои позиции в социальном блоке. Заметные улучшения были отмечены в сферах ЖКХ, образования, транспорта и других. За текущий год Ростов смог поднять свою оценку с 0,53 до 0,57 балла. Благодаря этому донская столица смогла подняться с 15 места на четвертое.

Показатели также улучшились и в политико-управленческом блоке. Оценка Ростова возросла с 0,63 до 0,66 балла и в связи с этим переместился с восьмого места на пятое. В итоговом рейтинге Ростов разместился на шестой позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростов занял шестую строчку среди городов, чаще всего ругающихся матом.

В опросе принимали участие города с населением более 250 тысяч человек.