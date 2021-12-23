Жителям Ростова предложили выбрать маршрут для автобуса №81

Ростовчане отметили, что нужно добавить больше машин на линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Ростова на выбор представили сразу три возможных маршрута автобуса №81 «Красный Аксай - Суворовский». Варианты на портале «Активный ростовчанин» опубликовал городской департамент транспорта.

Так, первая схема движения предполагает сокращение пути до площади Карла Маркса с организацией заезда на площадь Гагарина. Это должно снизить время ожидания на остановках.

По второй схеме планируют оставить микрорайон Красный Аксай и разрешить заезд на площадь Гагарина. В этом случае улучшится транспортная связь Гагарина и Нахичевани. По третьему варианту можно оставить маршрут без изменений.

Голосование будет открыто в течение пяти дней, до 28 декабря. В нем приняли участие уже 139 человек. Также люди выразили свою точку зрения в комментариях под постом. Многие отметили, что следует не сокращать маршрут, а добавить больше машин на линию.

- Чтобы сократить интервал ожидания, нужно больше автобусов на линии. Если по-прежнему будут ходить 2-4 автобуса, заезд на ЦГБ только ухудшит ситуацию, - написала ростовчанка.

- Всем жителям большого Красного Аксая очень нужен этот маршрут. На него и без того очереди по утрам. Лучше добавьте еще автобусов на линию, - добавила еще одна местная жительница.

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