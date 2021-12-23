Легковушка слетела с трассы в Ростовской области, пострадал водитель

Пострадавший получил травмы. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

23-летний водитель Volkswagen Transporter пострадал в аварии на трассе Волгодонск - Зимовники в Ростовской области. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как предварительно выяснили автоинспекторы, молодой человек не придерживался безопасной скорости и поэтому не справился с управлением. Из-за этого машина слетела с дороги.

- Пострадавший получил травмы. Признаков опьянения у него не было. Сам несчастный случай произошел 22 декабря. Сейчас полиция устанавливает детали, - прокомментировали в УГИБДД.

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