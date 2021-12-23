Подарки ждут всех, кто прочитает стихи или споет песню Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове откроют южную резиденцию Деда Мороза. Теперь зимнего волшебника взрослые и дети смогут посетить и в городском парке «Дружба», сообщают власти.

Дед Мороз будет принимать гостей 25 и 26 декабря с 14 до 17 часов, а также 28, 29 и 30 декабря с 15 до 18 часов. Ориентир - сценический комплекс на Капустина 1/1 «а».

- Подарки ждут всех, кто прочитает стихи, споет песню или отгадает загадки, - говорится на сайте администрации Ростова.

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