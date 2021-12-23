Подарки ждут всех, кто прочитает стихи или споет песню
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове откроют южную резиденцию Деда Мороза. Теперь зимнего волшебника взрослые и дети смогут посетить и в городском парке «Дружба», сообщают власти.
Дед Мороз будет принимать гостей 25 и 26 декабря с 14 до 17 часов, а также 28, 29 и 30 декабря с 15 до 18 часов. Ориентир - сценический комплекс на Капустина 1/1 «а».
- Подарки ждут всех, кто прочитает стихи, споет песню или отгадает загадки, - говорится на сайте администрации Ростова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Резиденция Деда Мороза в зоопарке Ростова будет работать с 1 по 9 января
До этого домик волшебника планировали вовсе не открывать из-за эпидситуации (подробности)