23 декабря в Ростовской области сообщили о еще 521 заболевшем COVID-19

В лабораториях проверили 16450 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 521 человек заболел коронавирусом в Ростовской области за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции снова немного снизился и сейчас составляет 0,93. Об этом 23 декабря сообщает сайт донского правительства.

Новых носителей вируса обнаружили в 55 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 145. В Таганроге - 31, в Волгодонске и Шахтах - по 24, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 17, Азовский - 13, в Новошахтинске и Неклиновском районе - по 12. Меньше всего случаев - по 1 - выявили в городе Зверево, Дубовском, Заветинском, Обливском и Советском районах.

В стационарах сейчас лечат 2574 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 243. Выздоровели с начала пандемии 167577 человек, умерли за это время 9419 жителей Дона.

За сутки зарегистрировали еще 27 смертельных случаев из-за СOVID-19. Не смогли спасти 19 женщин от 57 до 83 лет, а также 8 мужчин от 48 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 16450 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию в регионе уже 1892,86 тысячи человек.

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