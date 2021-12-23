27 смертей из-за COVID-19 зарегистрировали за сутки в Ростовской области

В больницах сейчас наблюдают за 2574 пациентами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 27 смертей из-за COVID-19. Информацию об этом 23 декабря опубликовали на сайте донского правительства.
Скончались 19 женщин от 57 до 83 лет, а также 8 мужчин от 48 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Всего на Дону пандемия унесла жизни 9419 человек, выздоровели 167577. В больницах сейчас наблюдают за 2574 пациентами, из них 46 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.
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