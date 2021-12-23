27 смертей из-за COVID-19 зарегистрировали за сутки в Ростовской области

В больницах сейчас наблюдают за 2574 пациентами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 27 смертей из-за COVID-19. Информацию об этом 23 декабря опубликовали на сайте донского правительства.

Скончались 19 женщин от 57 до 83 лет, а также 8 мужчин от 48 лет до 81 года. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего на Дону пандемия унесла жизни 9419 человек, выздоровели 167577. В больницах сейчас наблюдают за 2574 пациентами, из них 46 находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23 декабря в Ростовской области сообщили о еще 521 заболевшем COVID-19

Носителей вируса обнаружили в 55 городах и районах Дона (подробности)