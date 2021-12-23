Власти Ростова обновили программу новогодних мероприятий

Встречать Новый год будут в парке имени Горького Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростова-на-Дону обновили программу новогодних мероприятий. Список и время проведения акций указали сегодня, 23 декабря, на сайте администрации.

С 16 по 30 декабря в историческом парке «Россия - моя история» можно будет увидеть «Новые приключения Шуршиков или операцию: «Спасти Новый год».

28 декабря с 18 до 21 часа у входа в парк имени Горького проведут открытие городской новогодней елки. 29-30 числа с 18 до 22 часов там же будут транслировать праздничные программы и поздравления.

В центре состоятся акции «Новогодний трамвай» и «Остановка с Дедом Морозом». 31 декабря с 19 до 21 часа состоится встреча Нового года в парке имени Горького.

1 января с 11 до 12 часов все желающие смогут поучаствовать в спортивном сборе «Побегай 1 января».

2 января с 9.40 до 16 часов на вокзале «Ростов-Главный» будет открыт «Поезд Деда Мороза», а на 3-9 января запланировали анимационные развлечения в парках города

От прежней программы новая отличается только временем открытия главной елки и длительностью гуляний 31 декабря.

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