В администрации Таганрога провели кадровую перестановку

Ранее Александр Рябых работал в администрации Октябрьского района Ростова. Фото: сайт администрации Таганрога.

В администрации Таганрога снова провели кадровую перестановку. На этот раз назначили заместителя главы города по вопросам архитектуры и градостроительства. Пост с 23 декабря занял Александр Рябых, сообщили власти.

Специалист до этого также был заместителем сити-менеджера, но курировал совсем другое направление - городское хозяйство.

Еще раньше - с 2018 года - Александр Рябых работал в администрации Октябрьского района Ростова. Он занимал должность замглавы по благоустройству и ЖКХ. А с 2016 по 2018 годы чиновник занимался подготовкой к чемпионату мира по футболу. В 2006 году окончил РГСУ по специальности «Городской кадастр».

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