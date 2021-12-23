Президент ассоциации перевозчиков Магомед Дарсигов взял в работу обращение ростовских транспортников о содержании остановок

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Представители ростовских АТП бьют тревогу по поводу того, что на их плечи легло содержание остановочных комплексов в чистоте.

Об этом они подробно рассказали в своем обращении к президенту ассоциации перевозчиков Ростовской области, депутату гордумы Магомеду Дарсигову. Он взял под контроль эту проблему.

Как пояснили в письме перевозчики, дело в том, что на основании решения гордумы «О правилах благоустройства территорий города Ростова-на-Дону» на конечных остановках пассажирского транспорта и в местах отстоя подвижного состава, включая регулярную очистку от объявлений, организацию уборки должен осуществлять департамент транспорта. Тот, в свою очередь, возлагает эти обязанности на АТП.

Однако, поясняют в письме перевозчики, это невозможно по ряду объективных причин.

- Так, при заключении муниципальных контрактов на пассажирские перевозки по Ростову департаментом транспорта как заказчиком работ не предъявлялись требования по обслуживанию и уборке конечных остановочных пунктов и тем более организации мобильных туалетов и размещению мусорных контейнеров, - говорится в официальном обращении.

Более того, департамент является отраслевым и в его обязанности, среди прочего, входит в том числе осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг действий (функций) муниципального заказчика, направленных на обеспечение муниципальных нужд в рамках создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения города.

То есть, настаивают перевозчики, основная задача транспортной структуры – перевозка пассажиров, но никак не поддержание чистоты на остановках.

Более того, при формировании тарифов на проезд не были даже учтены финансовые затраты, которые несут перевозчики, поддерживая остановочные комплексы в надлежащем виде.

В свою очередь, Магомед Дарсигов озвучил эту проблему на минувшем слушании в городской думе. Спикер выразил мнение, что одно государственное учреждение должно осуществлять функции по организации содержания и эксплуатации всех остановочных пунктов. В настоящее время эти функции выполняют разные организации.