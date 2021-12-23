Ростовская АЭС передала больнице скорой помощи Волгодонска медицинский инвентарь

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская АЭС приобрела для больницы скорой помощи (БСМП) г. Волгодонска медицинский инвентарь на общую сумму почти 2,6 миллиона рублей.

В подарочный комплект вошли специальные кровати, матрацы, подушки, постельные принадлежности, соответствующие медицинским требованиям и ГОСТам.

Фото: Ростовская АЭС

- Это наш новогодний подарок больнице и пациентам, чтобы люди встречали Новый год с хорошим настроением, и чтобы это помогло им быстрее выздороветь, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, передавая подарок медикам.

Ростовская АЭС ежегодно оказывает помощь городским медицинским учреждениям. В 2021 году в рамках реализации проекта «Бережливый стационар» отремонтировано хирургическое отделение №2 городской БСМП, на обновление и оснащение которого было направлено 7 млн рублей. Более 7,5 миллионов рублей выделено на реконструкцию отделения патологии новорожденных детской городской больницы и стационара городской больницы №1.