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Общество23 декабря 2021 11:28

Ростовская АЭС передала больнице скорой помощи Волгодонска медицинский инвентарь

В подарочный комплект вошли специальные кровати, матрацы, подушки, постельные принадлежности на сумму почти 2,6 миллиона рублей
Оксана Круглова
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Фото: Ростовская АЭС

Фото: Ростовская АЭС

Ростовская АЭС приобрела для больницы скорой помощи (БСМП) г. Волгодонска медицинский инвентарь на общую сумму почти 2,6 миллиона рублей.

В подарочный комплект вошли специальные кровати, матрацы, подушки, постельные принадлежности, соответствующие медицинским требованиям и ГОСТам.

Фото: Ростовская АЭС

Фото: Ростовская АЭС

- Это наш новогодний подарок больнице и пациентам, чтобы люди встречали Новый год с хорошим настроением, и чтобы это помогло им быстрее выздороветь, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников, передавая подарок медикам.

Ростовская АЭС ежегодно оказывает помощь городским медицинским учреждениям. В 2021 году в рамках реализации проекта «Бережливый стационар» отремонтировано хирургическое отделение №2 городской БСМП, на обновление и оснащение которого было направлено 7 млн рублей. Более 7,5 миллионов рублей выделено на реконструкцию отделения патологии новорожденных детской городской больницы и стационара городской больницы №1.