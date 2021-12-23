Молодой человек издевался над измученным орлом прямо в центре Ростова

Торговец предлагал прохожим сфотографироваться с птицей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В центре Ростова на видео попал молодой человек, который грубо обращался с ручным орлом. Вероятно, птиц и всех животных в целом парень не очень любит, но совсем не против зарабатывать на них деньги.

- Вечером на Садовой у входа в парк Горького предлагал сделать фото. Ситуация началась с того, что бедный орёл вырвался у него из рук и перелетел улицу, едва не попав под машину (не мог высоко лететь, связаны лапы). Парень побежал за ним и грубо потащил обратно. Девушка сделала замечание. Тогда он стал быстро собираться, хватая орла то за лапы, то сжимая руками, то бросил на асфальт. На вопрос, откуда у него птица, он ответил: «Это вы мне её дали и сказали работать?», - написали авторы поста в соцсетях.

Ростовчане в комментариях раскритиковали поведение торговца, ролик у многих вызвал настоящее возмущение. Люди отметили, что пернатого завели ради наживы и просто ужасно с ним обращаются.

- Нужно вызвать полицию. Это жестокое обращение с животным, - предложила одна из участниц обсуждения.

- Этот «бизнесмен» там работает уже несколько месяцев, просто внимание привлёк только сейчас, - рассказал ростовчанин.

- Может, вы не будете фотографировать своих чад с ними и фотографироваться сами? До вас не доходит, что пока выбудете покупать, они будут предлагать?, - написал еще один мужчина.

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