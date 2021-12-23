В Ростове участок переулка Газетного стал пешеходным

На днях внесли изменения в Генплан города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове участок переулка Газетного официально получил статус пешеходной зоны. Об этом сегодня, 23 декабря, на заседании совета по инвестициям сообщили сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На днях внесли изменения в Генплан, и переулок Газетный от улицы Красноармейской до Максима Горького стал полностью пешеходным. Мы к этому шли два года, мы знаем, что эта территория востребована. Были большие публичные слушания. Сегодня у бизнеса появилась возможность вкладывать деньги, чтобы эта территория стала привлекательной, - сказал Алексей Логвиненко.

Подобные пешеходные пространства также планируют создать на Соборном от Береговой до Тургеневской и на улице Сержантова.

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