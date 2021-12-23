На изготовление печатной и подарочной продукции донское правительство потратит более двух миллионов рублей

В Ростове определили подрядчика для изготовления печатной и подарочной продукции для донского правительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Ростовской области определило подрядчика, который займется изготовлением различного рода печатной продукции. На эти нужды планируется потратить более двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте гозакукупок.

Конкурс был объявлен донским правительством. В настоящее время уже определен подрядчик для выполнения работ. Победителем стала компания "Голиаф". Именно она займется печатью и поставкой бланков, папок, пропусков, карточек, буклетов, журналов, конвертов, наградных листов (грамот, благодарственных писем и приветственных адресов).

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Изготовление и поставка продукции будет идти в течение 2022 года по заявкам заказчика.

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На проведение работ выделят порядка 40 миллионов рублей.