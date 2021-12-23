За ложное заявление об изнасиловании ростовчанке грозит три года тюрьмы

На жительницу Ростова завели дело за ложный донос Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница донской столицы стала фигуранткой уголовного дела после того, как написала заявление о том, что в отношение нее было совершено преступление сексуального и имущественного характера, сообщает региональный следственный комитет.

Однако во время проверки выяснилось, что ростовчанка все это придумала. Не исключено, что таким образом 26-летняя женщина просто сводила с кем-то личные счеты.

- В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда и вину женщины признают, она может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что дончанка обвинила депутата городской думы Азова в домогательствах. Однако мужчина уверен, что заявление подали лишь для того, чтобы свести с ним политические счеты.

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