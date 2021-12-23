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Происшествия23 декабря 2021 13:05

В Калмыкии сотрудника местной колонии заподозрили в использовании труда заключенных в личных целях

Они якобы должны были вести строительство на участке, где проживает начальник колонии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Сотрудника калмыцкой колонии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Сотрудника калмыцкой колонии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии младшего инспектора местной колонии-поселения заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Следователи выяснили, что 26 и 28 августа подозреваемый, будучи на территории колонии, во избежание дальнейших проблем по службе без каких-либо разнарядок вывез двух осужденных, чтобы они выполнили некоторые строительные работы на участке, где проживает начальник колонии.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - говорится в тексте сообщения.

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Прокуратура подписала обвинительное заключение.