На установку тревожной и охранной сигнализации на "Самбекских высотах" потратят более 234 тысяч рублей

В Ростове установят охранную сигнализации на "Самбекских высотах" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донском регионе принято решение установить тревожную и охранную сигнализации на территории крупного музйного комплекса. На эти нужды будет потрачено более 234 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником. Все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит установить два вида сигнализаций - охранную и тревожную - на территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Это будет сделано для того, чтобы группа экстренного реагирования могла выезжать на объект по сигналу "Тревога".

Средства на проведение работ будут выделены из областного бюджета. Мониторинг систем будет вестись выбранным охранным предприятием на территории всего 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На изготовление печатной и подарочной продукции донское правительство потратит более двух миллионов рублей.

Деньги выделят из областного бюджета.