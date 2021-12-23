В Калмыкии местного жителя избили сковородкой и чайником и вытолкали в окно четвертого этажа

В Калмыкии расследуются обстоятельства гибели местного жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калмыкии следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, вытолкнутого из окна четвертого этажа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Следователи выяснили, что в ночь с 11 на 12 декабря двое элистинцев пришли в квартиру к одному из своих знакомых, с которым они состояли в довольно неприязненных отношениях. Сначала злоумышленники избили его железными сковородкой и чайником, а затем выбросили мужчину в окно четвертого этажа. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому, - говорится в тексте сообщения.

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