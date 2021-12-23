В Элисту можно будет вылететь из пяти южных городов

В Элисту будут летать самолеты из пяти южных городов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Элисту начнут летать самолеты из пяти южных городов. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Utair. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Планируется запуск трех новых рейсов из Астрахани, Волгограда и Краснодара. Также возобновятся перелеты из Сочи и продолжатся из Ростова-на-Дону.

Пассажиры смогут летать дважды в неделю на самолете ATR 72 европейского производства. Обычно этот тип используется для региональных маршрутов и рассчитан на 70 мест.

- Utair открыл полеты в Элисту весной 2021 года в рамках развития прямого авиасообщения между городами Южного федерального округа. Это направление востребовано у наших пассажиров, поэтому мы приняли решение в 2022 году открыть новые маршруты в столицу Калмыкии из регионов, чтобы жители Юга могли путешествовать без пересадок по экономичным тарифам, - рассказал глава авиакомпании Олег Семенов.

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Выполнение рейсов запланировано с 11 января.