Отель Hyatt Regency в Ростове откроют для гостей в феврале 2022 года

Объем инвестиций составил более 12 млрд рублей Фото: Александр СТЕПАНОВ

В Ростове пятизвездочный отель Hyatt Regency планируют открыть для гостей уже в феврале 2022 года. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщил гендиректор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий.

- Проект начали 15 лет назад, в ноябре 2006 года запустили стройку. На текущий момент он уже введен в эксплуатацию, сейчас идут подготовительные работы к запуску объекта. Hyatt как оператор обещает принять первого посетителя в феврале 2022 года, - заявил Сергей Сапотницкий.

По словам представителя компании-инвестора, общая готовность отеля к этому моменту составляет 99%. Общая площадь комплекса - 64 тысяч кв. метров, это и здание гостиницы, и его офисная часть.

Для посетителей оборудуют 188 номеров и 29 апартаментов. Будут также развлекательные зоны - уникальный sky bar на 16 этаже, рестораны, банкетные залы, клубная гостиная и фитнес-центр с бассейном. Конгрессный центр будет рассчитан на 1 тысячу человек. Объем инвестиций в объект составил более 12 млрд рублей.

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