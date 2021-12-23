В рамках акции "Полицейский Дед Мороз" калмыцкие правоохранители посетили местную школу

В Калмыкии стартовала акция "Полицейский Дед Мороз". Фото: ГУ МВД Калмыкии

В Калмыкии стартовала акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках нее правоохранители посетили элистинскую школу №23. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Школьников ждали теплые поздравления, сладкие подарки и спортивные наборы. Также дети поучаствовали в мини-викторине по знанию основ законопослушного поведения.

А в качестве сюрприза учащимся показали выступления служебных собак. По команде кинологов четвероногие помощники правохранителей продемонстрировали навыки поиска запрещенных веществ. Ребята восторженно следили за тем, как служебная собака "Челси" безошибочно распознала место, в котором были заложены «муляжи».

- Также Полицейский Дед Мороз посетил семьи, попавшие в трудные жизненные ситуации, где поздравил ребятишек с наступающим добрым, светлым праздником и вручил им новогодние подарки, - говорится в тексте сообщения.

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