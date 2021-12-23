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Происшествия23 декабря 2021 16:02

В центре донской столицы сгорел отечественный автомобиль

Огонь удалось потушить до приезда пожарных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове сгорел отечественный автомобиль

В Ростове сгорел отечественный автомобиль

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В донской столице сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 22 декабря, около половин шестого вечера в переулке Халтуринском. Очевидцы сообщили о возгорании автомобиля ВАЗ-2112. Пламенем был охвачен всего один квадратный метр, но во избежание переброс огня на стоящие поблизости машины ростовчане вызвали пожарных. К счастью, в результате пожара никто не пострадал и возгорание удалось ликвидировать до приезда огнеборцев.

Причина пожара остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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