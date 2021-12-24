На уборку территории и зданий филиала ВГИКа в Ростове потратят более 3,1 миллиона рублей

На уборка территории и зданий ВГИКа потратят более трех миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове ищут подрядчика, который займется наведением порядка на территории и во всех зданиях, принадлежащих филиалу Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А Герасимова. На эти нужды планируется выделить более 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим образовательным учреждением. В настоящее время все желающие уже смогли подать свои заявки на участие, и сейчас ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться комплексной уборкой помещений учебного корпуса, общежития, двора и прилегающей территории учебного корпуса и общежития Ростовского-на-Дону филиала ВГИК.

Источник финансирования в тексте опубликованной документации указан не был. А контакт будет заключен на весь предстоящий год.

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Средства на проведение работ выделят из областного бюджета.