В Таганроге назначили нового зама главы администрации по вопросам городского хозяйства

В Таганроге после долгого перерыва к должности вернулся Алексей Махов. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге пост заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства занял Алексей Махов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

В 1992 году он окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе. Махов получил диплом по специальности «Рациональное использование водных ресурсов и обезвреживание промышленных стоков».

Сразу после окончания высшего учебного заведения и до 2014 года он работал на различных должностях в таганрогском Водоканале. Затем Алексей Махов три года прослужил заместителем главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства.

А также Алексей Вкторович являлся и временно исполняющим обязанности главы администрации приморского города. В 2018 году он ушел на руководящую должность в Таганрогский металлургический завод. А затем был директором городского филиала Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области.

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