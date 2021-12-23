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Общество23 декабря 2021 17:30

Губернаторскую елку в Ростовской области проведут в режиме онлайн

Благодаря этому на мероприятии смогут "поприсутствовать" все желающие
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Губернаторскую елку в Ростовской области проведут в режиме онлайн

Губернаторскую елку в Ростовской области проведут в режиме онлайн

Фото: Правительство РО

В донском регионе в этом году Губернаторскую елку проведут в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В этом году праздничное представление пройдет в онлайн-формате, благодаря чему его смогут посмотреть все желающие, - говорится в тексте сообщения.

Для зрителей подготовили интересный спектакль под названием «Новогодний бал с Мэри Поппинс». Его традиционно поставили сотрудники Ростовского музыкального театра.

Мероприятие состоится в полдень 24 декабря. Посмотреть постановку можно будет на телеканале «ДОН24».

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