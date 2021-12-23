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Общество23 декабря 2021 18:00

Ростовские власти отменили встречу Нового года у главной елки

Открытие ее тоже сократили на час
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Власти изменили программу празднования Нового года

Власти изменили программу празднования Нового года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице изменилась программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти отменили непосредственно встречу Нового года у главной городской елки. Теперь праздничные мероприятия на 31 декабря у входа в парк имени Максима Горького проведут с 19.00 до 21.00. Напомним, что до этого праздник планировали завершить только к часу ночи 1 января.

Открытие главной елки пройдет как и было назначено - 28 декабря с 18.00 до 21.00. Но в сравнении с прошлой программой эта сокращена на час.

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