В донском регионе основали первый промышленный технопарк

В Ростовской области появился первый промышленный технопарк Фото: Правительство РО

В Ростовской области на базе оборонного предприятия «Гранит» был открыт первый в регионе промышленный технопарк. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского края.

Соглашение о создании технопарка подписали представителями министерства промышленности и энергетики Ростовской области и управляющей компании «Гранит технопарк».

- Общая площадь технопарка составит шесть гектаров, а площадь производственных помещений – порядка 28 тысяч квадратных метров. Сегодня территория уже обеспеченна необходимой инженерной инфраструктурой, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Планируется, что резидентами технопарка будут предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются выпуском продукции гражданского и двойного назначения, а также научно-исследовательские центры, работающие в сфере промышленных технологий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице появится промышленный технопарк высоких технологий.

Резидентов для рынка отберут 25 ноября.