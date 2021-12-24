Масляная пленка вновь местами покрыла поверхность Дона

На поверхности Дона обнаружились масляные пятна. Фото: "Это Ростов"

В донской столице вновь были замечены масляные пятна на поверхности реки Дон. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в социальной сети.

Загрязнения на поверхности реки обнаружил один из матросов, который находился на идущем мимо судне. Мужчина снял видео, на котором было запечатлено, как воду местами покрывает белесое полупрозрачное вещество.

Горожан очень обеспокоило сообщение моряка о состоянии реки и они принялись активно комментировать опубликованную видеозапись. Один из местных жителей рассказал, что масляная пленка уже не в первый раз покрывает Дон, но спецслужбы редко обращают внимания на загрязнение.

- Я такое тоже наблюдал в Семикаракорске, звонил в МЧС, - написал ростовчанин.

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В процессе задействованы более семидесяти человек личного состава.