Власти Ростова могут принудительно выкупить земли за стелой на Театральной площади

Наилучшим вариантом считают благоустроить широкую пешеходную зону. Фото: Instagram Алексея Логвиненко

Власти Ростова планируют принудительно выкупить земли за стелой на Театральной площади. Такое право администрация может получить при создании дорог местного значения. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 24 декабря.

Предварительно, на некоторых участках между Закруткина и Орловской есть частная территория, на которой хотят возвести жилой комплекс. Однако этого не хочет город, и наилучшим вариантом считают благоустроить широкую пешеходную зону.

Причем основания для выкупа площадок у властей уже появились. После утверждения обновленного Генплана на указанной территории собираются создать проезжую часть, для этих работ на вполне законных основаниях может потребоваться дополнительная земля.

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