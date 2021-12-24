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Общество24 декабря 2021 8:06

Донские рестораторы попросили губернатора разрешить работу в новогоднюю ночь

Владельцы залов пообещали учитывать все санитарные правила
Ангелина СКИБА
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Сейчас в донском регионе кафе и рестораны не могут работать с 21 часа до 6 утра

Сейчас в донском регионе кафе и рестораны не могут работать с 21 часа до 6 утра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рестораторы Ростовской области попросили губернатора Василия Голубева разрешить общепиту работать в новогоднюю ночь, с 8 до 3 часов 1 января. Текст обращения на своей странице в Instagram опубликовала глава представительства Федерации рестораторов и отельеров Карина Шатворян.

В документе указано, что в других регионах с такой же эпидситуацией ограничения гораздо мягче. Кроме того, в донском регионе кафе и рестораны не могут работать с 21 часа до 6 утра, тогда как федеральные власти рекомендовали закрывать точки на период с 23 до 6 часов. Бизнесмены отметили, что несут убытки из-за жестких санитарных мер.

Чтобы поправить положение, у губернатора просят разрешения принимать посетителей на Новый год. Владельцы залов обещают учитывать все санитарные правила, а уровень вакцинации сотрудников собираются довести до 80-90%.

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