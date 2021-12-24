Цифровое равенство 2.0: «Ростелеком» охватил мобильной связью 124 села Ростовской области

Фото: ПАО «Ростелеком»

Благодаря второму этапу федеральной программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0) качественная мобильная голосовая связь и устойчивый беспроводной интернет (4G/LTE) появились в 124 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек.

Для обеспечения высокой скорости передачи данных базовые станции подключены по волоконно-оптическим линиям связи. С этой целью специалисты национального цифрового провайдера проложили более 40 км оптического кабеля в 36 сельских районах Ростовской области. Используемый диапазон радиочастот 2300–2400 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

«С появлением связи в маленькие поселки приходит комфорт, который необходим любому современному человеку в цифровом обществе. В 2020 году мы осуществили самое масштабное в истории региона строительство оптики для частного сектора и многоквартирных домов. Сейчас “Ростелеком” планомерно и целенаправленно увеличивает охват региона оптическими сетями и сотовой связью, как за счет собственных инвестиций, так и в рамках федеральных проектов», — подчеркнул Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Даже при нулевом и отрицательном балансе абонентам доступны звонки в экстренные оперативные службы и на номера, определенные Правительством РФ. Например, на короткий номер 122 — горячую линию помощи в условиях пандемии COVID-19.

«Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план федеральной программы УЦН 2.0. Обеспечение технической возможности для стабильного доступа в интернет – приоритетное направление работы в регионе, отправная точка реализации программы “Цифровая экономика”», — отметил Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области.

Первая пилотная базовая станция в рамках проекта УЦН 2.0 на Юге заработала в хуторе Насонтов Ростовской области. Всего в масштабе страны «Ростелеком» охватит мобильной связью более чем 24 тысячи сел, деревень, станиц и поселков во всех регионах России, в том числе 1198 населенных пунктов до конца 2021 года. Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и завершится в 2030 году.

Материал: ПАО «Ростелеком»