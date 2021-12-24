53 человека заболели COVID-19 в Ростовской области к утру 24 декабря

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 15356 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще 552 жителя Ростовской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции снова изменился и теперь составляет 0,89. Об этом 24 декабря сообщает сайт донского правительства.

Новых носителей COVID-19 обнаружили в 53 городах и районах Дона, больше всего в Ростове - 157. В Таганроге - 33, в Волгодонске и Шахтах - по 26, Новочеркасск - 20, Аксайский район - 18, Батайск - 15, Новошахтинск, Азовский и Неклиновский районы - 13. Меньше всего случаев - по 1 - в Дубовском и Ремонтненском районах.

В стационарах сейчас лечат 2532 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 44 человек, на неинвазивной ИВЛ - 244. Выздоровели с начала пандемии 168695 человек, умерли за это время 9443 жителя Дона.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 24 смертельных случая из-за СOVID-19. Не смогли спасти 17 женщин от 54 до 93 лет и 7 мужчин от 62 до 92 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 15356 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию в регионе уже 1895,94 тысячи человек.

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