Еще 17 женщин и 7 мужчин умерли от COVID-19 в Ростовской области

На сегодняшний день в стационарах лечат 2532 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области зарегистрировали еще 24 смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 декабря сайт донского правительства.

За сутки скончались 17 женщин от 54 до 93 лет и 7 мужчин от 62 до 92 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего же на Дону с начала пандемии не смогли спасти 9443 человека.

На сегодняшний день в стационарах лечат 2532 пациента, из них 44 человека находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, на неинвазивной ИВЛ - 244. За сутки заболели еще 552 человека.

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