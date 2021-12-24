В Ростове за экстремистские публикации молодого человека арестовали на 10 суток

Запрещенные посты обнаружили в ноябре 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове молодого человека 20 лет арестовали на 10 суток за публикации с символикой экстремистской организации. Об этом сегодня, 24 декабря, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, 11 сентября и 25 декабря 2020 года задержанный разместил на странице в Instagram «собственные тексты и графику, содержащие символику «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистской организацией и иноагентом, деятельность запрещена), а также пропагандистскую информацию».

Таким образом, молодой человек нарушил требования федерального закона. Об этом долгое время не знали, но в ноябре 2021 года запрещенные посты все-таки обнаружили.

Ранее за подобные поступки задерживали журналистов Игоря Хорошилова и Беллу Насибян.

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Об этом стало известно 3 декабря (подробности)