В Ростове планируют восстановить переход на Большой Садовой в створе Журавлева

Сейчас «зебры» нет, но люди все равно переходят по запрещенному участку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове планируют восстановить пешеходный переход через Большую Садовую в створе улицы Журавлева. Информацию об этом озвучили на заседании совета по инвестициям. Тему на обсуждение вынес гендиректор «Агентства инвестиционного развития» Игорь Бураков.

- Если помните, когда у нас только еще начинал строиться Hyatt, напротив отеля «Дон-Плаза» в створе Журавлева был переход, потом его закрыли. Уже поступали неоднократные обращения от граждан, чтобы его вернули. Мы видим, что этим переходом пользуются. Он не существует, но люди постоянно переходят Большую Садовую. Когда откроется отель Hyatt, таких пешеходов станет еще больше, - заявил Игорь Бураков.

С этими словами согласился сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации поручил заняться этим вопросом и обсудить возможные решения с Госавтоинспекцией.

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