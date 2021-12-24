В Ростовской области подвели итоги работы Фонда капитального ремонта

Предоставлено Фондом капремонта РО

Фонд капитального ремонта Ростовской области подвел итоги уходящего года. Директор Владислав Крюков сообщил, что за 2021 год были завершены работы в 628 многоквартирных домах. Кроме того, в уходящем году в многоквартирных домах Ростовской области заменили более 300 лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 25 лет. На эти цели ушло порядка 650 млн рублей.

По словам директора регионального фонда, уходящий год выдался непростым. Дело в том, что из-за увеличения цены на строительные материалы выросла финансовая нагрузка, возлагаемая на подрядчиков. Стройматериалы подорожали на 100-300%, что привело к трудностям в выполнении запланированных работ.

При этом недостаточное финансирование работ по капитальному ремонту уже очевидно не только для подрядных организаций, но и для самих жителей домов. Поэтому все больше собственников на общих собраниях принимают решение о добровольном повышении взносов.

Так, например, поступили жильцы нескольких домов, расположенных на проспекте 40-летия Победы. Граждане оценили сроки ремонта домов по программе капремонта, сопоставили их с реальным состоянием дома и приняли решение о поднятии взносов до 15 рублей за квадратный метр.

Отметим, что при этом изменение стоимости тарифа на капитальный ремонт сейчас обсуждается и в Правительстве Ростовской области.

Владислав Крюков напомнил, что уже четыре года стоимость взноса не меняется и составляет 9, 92 рубля, что сейчас, по его мнению, абсолютно недееспособно.

Отметим, что до 1 июля следующего года согласно договорам с подрядными организациями запланировано отремонтировать 1 154 объекта. В целом же в 2022 году капитально отремонтируют 1 889 многоквартирных дома.

Предоставлено Фондом капремонта РО

ДОСЛОВНО

Владислав Крюков от себя лично и от всего Фонда капитального ремонта Ростовской области поздравил дончан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

- Желаю, чтобы в ваших домах всегда были радость, тепло и уют. Впереди время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть у каждого из нас появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! В конце года люди стараются закрыть все свои долги, чтобы войти в новый год без обременений. И мы напоминаем о необходимости оплаты взносов всем собственникам. Должников ожидают такие неблагоприятные последствия, как арест счетов, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, запрет на выезд из страны и других исполнительных действий. Не стоит омрачать себе праздники, - отметил он.