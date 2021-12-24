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Общество24 декабря 2021 11:25

В Ростовской области подвели итоги работы Фонда капитального ремонта

За 2021 год отремонтировано больше 600 многоквартирных домов
КРУГЛОВА Оксана
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Предоставлено Фондом капремонта РО

Предоставлено Фондом капремонта РО

Фонд капитального ремонта Ростовской области подвел итоги уходящего года. Директор Владислав Крюков сообщил, что за 2021 год были завершены работы в 628 многоквартирных домах. Кроме того, в уходящем году в многоквартирных домах Ростовской области заменили более 300 лифтов с истекшим назначенным сроком службы в 25 лет. На эти цели ушло порядка 650 млн рублей.

По словам директора регионального фонда, уходящий год выдался непростым. Дело в том, что из-за увеличения цены на строительные материалы выросла финансовая нагрузка, возлагаемая на подрядчиков. Стройматериалы подорожали на 100-300%, что привело к трудностям в выполнении запланированных работ.

При этом недостаточное финансирование работ по капитальному ремонту уже очевидно не только для подрядных организаций, но и для самих жителей домов. Поэтому все больше собственников на общих собраниях принимают решение о добровольном повышении взносов.

Так, например, поступили жильцы нескольких домов, расположенных на проспекте 40-летия Победы. Граждане оценили сроки ремонта домов по программе капремонта, сопоставили их с реальным состоянием дома и приняли решение о поднятии взносов до 15 рублей за квадратный метр.

Отметим, что при этом изменение стоимости тарифа на капитальный ремонт сейчас обсуждается и в Правительстве Ростовской области.

Владислав Крюков напомнил, что уже четыре года стоимость взноса не меняется и составляет 9, 92 рубля, что сейчас, по его мнению, абсолютно недееспособно.

Отметим, что до 1 июля следующего года согласно договорам с подрядными организациями запланировано отремонтировать 1 154 объекта. В целом же в 2022 году капитально отремонтируют 1 889 многоквартирных дома.

Предоставлено Фондом капремонта РО

Предоставлено Фондом капремонта РО

ДОСЛОВНО

Владислав Крюков от себя лично и от всего Фонда капитального ремонта Ростовской области поздравил дончан с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

- Желаю, чтобы в ваших домах всегда были радость, тепло и уют. Впереди время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть у каждого из нас появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! В конце года люди стараются закрыть все свои долги, чтобы войти в новый год без обременений. И мы напоминаем о необходимости оплаты взносов всем собственникам. Должников ожидают такие неблагоприятные последствия, как арест счетов, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, запрет на выезд из страны и других исполнительных действий. Не стоит омрачать себе праздники, - отметил он.