Уборка и мелкий ремонт в здании Ростовской таможни будет стоить 1,2 миллиона рублей

На уборку и мелкий ремонт в здании Ростовской таможни потратят более миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется содержанием и эксплуатацией помещений в здании Ростовской таможни. На эти нужды планируется потратить 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим ведомством. Все желающие могут подать заявку на участие до 12 января. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется генеральной и каждодневной уборкой помещений, а также по необходимости произведет мелкие ремонтные работы и будет следить за целостностью конструкций.

Средства будут выделены из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами. Работы необходимо будет осуществлять с 10 января по 30 апреля.

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Источник финансирования в документации не значится.