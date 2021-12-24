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Общество24 декабря 2021 12:23

В последние выходные 2021 года в Ростовской области прогнозируют дожди и снег

В донской столице 25 и 26 декабря днем ожидается около +4-5 градусов
Ангелина СКИБА
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Морозно должно быть на севере области

Морозно должно быть на севере области

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ростовской области в последние выходные декабря - 25 и 26 числа - будут пасмурными и дождливыми, на севере региона ожидается мокрый снег. При этом днем в отдельных районах температура достигнет плюсовых значений, ночью сохранится минус, заявили в Гидрометцентре.

Так, например, в Ростове 25 и 26 декабря днем ожидается около +4-5 градусов. В ночь с пятницы на субботу будет -6, с субботы на воскресенье - 0 градусов, а в ночь на понедельник снова -6 градусов. При этом на выходных ранее спрогнозировали гололед и ветер до 20 м/с.

Морозно должно быть на севере области. Например, в Казанской днем обещают до -3 днем, а ночью от -5 до -13 градусов.

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